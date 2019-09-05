Минобороны опровергло гибель российских военнослужащих в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию о смерти троих российских военнослужащих в сирийском Идлибе.



Ранее «Ведомости» сообщили, что в Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России. Инцидент якобы произошел 4 сентября, около 22.00 по местному времени, в районе населенного пункта Джурин сирийской провинции Идлиб в Сирии. По предварительным данным, группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, когда недалеко от него взорвались две мины ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух серьезно ранили.

«Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство пишет, что «никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует».