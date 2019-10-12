Более четырех тысяч татарстанцев прошли медосмотры в комплексах «Мобильная поликлиника»

Медосмотры в комплексах «Мобильная поликлиника» в августе и сентябре 2019 года прошли более 4 тыс. жителей Татарстана. В результате более 1,3 тыс. человек были направлены на допобследование и более 200 — на плановую госпитализацию.

Комплексы «Мобильная поликлиника» курсируют по республике в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Всего в Татарстане работает четыре комплекса, каждый из которых оснащен современным переносным диагностическим и лабораторным оборудованием и имеет шесть кабинетов: терапевта, невролога, уролога, хирурга, акушер-гинеколога и офтальмолога.

С помощью мобильных комплексов врачи ежедневно осматривают 70—100 человек, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее Минздрав сообщил о снижении смертности в России.