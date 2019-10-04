Минздрав сообщил о снижении смертности в России

По итогам января — августа 2019 года снижение смертности населения составило почти 34 тыс. человек. Показатель упал на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Согласно данным Росстата, за восемь месяцев в России умерли 143 394 человека, пишет RNS.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан сообщил, что через два года смертность от онкологических заболеваний в России может вырасти на 20—30%. Это произойдет, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.