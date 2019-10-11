Дмитрий Квартальнов: «До игры ЦСКА мне до лампочки, но сегодня проиграли по делу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал первое домашнее поражение в сезоне.

— Проиграли сегодня по делу. В первом периоде хотели сыграть немного по-другому, но соперник правильно пресекал наши действия. И во втором периоде начали играть неплохо, гол забили. Но быстро пропустили. Могли вернуться в игру, были пару моментов для этого, только не получилось. В третьем тоже старались, но, видимо, сегодня не наш день.

— Со стороны, кажется, что «Ак Барс» и ЦСКА играют в один хоккей.

— 2:5 — счет на табло.

— Да, может сказалось то, что ЦСКА играет в такой хоккей уже третий сезон?

— Я честно сказать не помню даже, в какой хоккей играл ЦСКА. Мы ведь за своей командой следим. Меня больше волнует как играет моя команда. Помните, как в фильме, мне «реально до лампочки».

— Что скажете об игре Журавлева?

— Молодой парень. Бывают такие моменты, как сегодня, но я очень им доволен. Он не дрогнул, играл хорошо с такой серьезной командой.

— Рейдеборна заменили во втором периоде. Это психологический шаг или недовольство его игрой?

— Если взять статистику, то она такая удручающая получится. Особенно во втором периоде, реально удручающая. Я повторюсь, Адам наш ведущий вратарь, он нам помогает. Может не его день, да и нам надо было больше ему помогать в защите, — сказал Квартальнов.