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Форвард «Салавата» Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне

19:48, 11.10.2019
Форвард «Салавата» Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне. Это случилось в 16-м матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги в ворота нижегородского «Торпедо».

В середине первого периода Бурмистров перехватил шайбу возле синей линии соперника и хлестким выстрелом поразил ворота Андрея Тихомирова.

До этого матча в активе нападающего было лишь две голевые передачи.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в прошлом сезоне из «Ак Барса».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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