Форвард «Салавата» Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне. Это случилось в 16-м матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги в ворота нижегородского «Торпедо».

В середине первого периода Бурмистров перехватил шайбу возле синей линии соперника и хлестким выстрелом поразил ворота Андрея Тихомирова.

До этого матча в активе нападающего было лишь две голевые передачи.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в прошлом сезоне из «Ак Барса».