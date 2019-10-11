Жители одного из домов в Тукаевском районе Татарстане пожаловались на сырые стены — видео

Фото: скриншот

Жители дома 22 по улице Галеева в селе Калмаш Тукаевского района пожаловались на сырые стены и мокрый подвал, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Внутри дома также видна плесень, по всему дому стоят «противолужные» ведра. По словам жильцов дома, капремонта здесь не было 45 лет, на следующий год он также не включен в программу капремонта. За свой счет жители поменяли стояки и канализацию, утеплили квартиры.

Некоторое время назад крышу дома ремонтировала УК «Тимерлан», однако вскоре она протекла. В исполкоме Тукаевского района отметили, что крышу компания переделает.