Газзаев о «Спартаке»: «Евсеев показывает результат со скромной «Уфой», почему не дать ему шанс?»

Фото: пресс-служба Государственной думы России

Бывший тренер ЦСКА и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг возможных кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». Среди кандидатов СМИ называют наставника «Уфы» Вадима Евсеева.

— Как относитесь к решению «Спартака» пригласить на пост главного тренера не российского специалиста, а молодого немца? Его назначение сорвется, только если сам Доменико Тедеско откажется.

— Отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфенов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата.

Мне кажется, приглашение кого-то из таких специалистов было бы оправданным. Тем более все они показывают результат с более скромными клубами. Почему не дать им шанс? А Тедеско — очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно.

Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провел в Бундеслиге полтора сезона, — сказал Газзаев.

После 12-го тура «Уфа» набрала 15 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — на 12-м месте.