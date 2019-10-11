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В Казани пройдет кинофестиваль «Кадетский взгляд»

16:52, 11.10.2019
В Казани пройдет кинофестиваль «Кадетский взгляд»
Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов «Кадетский взгляд» пройдет в Казани.

Председатель жюри конкурса народный артист РФ Алексей Гуськов пояснил, что с каждым годом уровень работ становится более осмысленным, поскольку учащиеся создают их «не для победы, а осмысленно смотрят время», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Фестивале русского кино в Париже будут показаны фильмы победителей XI Международного молодежного кинофестиваля, который проходил в Казани с 1 по 7 сентября.

ОбществоКультура Татарстан
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