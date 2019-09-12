Фильмы-победители казанского кинофестиваля покажут в Париже

На Фестивале русского кино в Париже будут показаны фильмы победителей XI Международного молодежного кинофестиваля, который проходил в Казани с 1 по 7 сентября.

Показ картин организует член жюри молодежного кинофестиваля и организатор парижского показа Коринна Нестерская, сообщает пресс-служба дирекции «Время кино» в соцсетях.

В программу французского Фестиваля русского кино вошли пять фильмов. Среди них: лучший игровой короткометражный фильм ММК «Елена», победившая в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» картина «Давай, Юра, давай», лауреат номинации «Россия Молодая» — фильм «Виктория XXI», лучший анимационный фильм фестиваля под названием «Путешествие» и лучший видеоролик «Поток».

Ранее сообщалось, что на Молодежном кинофестивале в Казани Татарстан представляли «Громкие рыбы» с неофициальной рекламой «Чебоксарского трикотажа», Гузель Гарипова с анимационным фильмом «Суп с лапшой» и Рима Шафигуллина с короткометражкой «ПЦ».

