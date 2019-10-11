В Минпромторге Татарстана прошли обыски по уголовному делу
В Министерстве промышленности и торговли РТ прошли обыски по факту нецелевого использования средств подрядчиком по двум государственным контрактам на оказание услуг. Эту информацию подтвердили источники «Реального времени».
Было возбуждено уголовное дело, министерство в нем является потерпевшим. Помимо обысков, прошли допросы сотрудников ведомства.
По данным силовиков, речь идет о нарушениях, допущенных в 2013 и 2018 годах. Ущерб составил около 3 млн рублей.Происшествия Татарстан
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