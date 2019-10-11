Шаймиев встретился с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.

В ходе беседы они обсудили возможности совместных проектов в сфере культуры, образования, сохранения языка и исторического наследия.



Исмет Эрикан поблагодарил Минтимера Шаймиева за теплый прием и отметил, что рад познакомиться с первым президентом Татарстана, опытным политиком, который в течение многих лет вносит весомый вклад в развитие многостороннего сотрудничества между Турцией и Республикой Татарстан, передает пресс-служба президента РТ.

«Сотрудничество между Турцией и Татарстаном традиционно способствует укреплению турецко-российских отношений», — отметил Исмет Эрикан и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Государственного Советника РТ деятельности генерального консульства Турции в Казани.

Напомним, что Исмет Эрикан вступил в должность генконсула Турции в Казани 1 октября. «Реальное время» подробно рассказывает о личности господина Эрикана и его главных достижениях за годы работы дипломатом. Также по просьбе нашего издания эксперты рассказали, какая работа ему предстоит на новом посту и как былые заслуги могут помочь Исмету Эрикану в выстраивании отношений с Татарстаном и Россией в целом.