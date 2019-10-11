Соцсети: в Казани загорелся автомобиль

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В Казани на улице Роторная очевидцы засняли охваченный огнем автомобиль «Лада» 10-й модели. Видео они разместили в соцсетях.

На кадрах видно, что на месте пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

Оказалось, что пожар начался в моторном отсеке отечественного авто, передает «Татар-информ». Огнеборцы быстро справились с пожаром.

Ранее в Казани на улице Вишневского перевернулась легковушка, водитель погиб, двое его пассажиров были госпитализированы.

