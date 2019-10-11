Соцсети: на улице Вишневского в Казани перевернулась легковушка

Фото: скриншот

Минувшей ночью на улице Вишневского в Казани произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно из соцсетей.

В 3 часа ночи 18-летний водитель Lada Granta, выезжая на высокой скорости со стороны улицы Калинина, не справился с управлением и выехал на встречку. После наезда на ограждение автомобиль перевернулся.

Водитель авто вылетел из салона и скончался на месте аварии. Пассажиры, 19-летний парень и 18-летняя девушка были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, говорится в сообщении официального аккаунта полка ДПС Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гаврилова водитель сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате ДТП погиб четырехлетний мальчик, двое пожилых людей пострадали.