Вадим Евсеев: «Два вратаря у нас забили, а Вомбергар и другие нападающие — нет»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча уфимского клуба против любительской команды «Реальный футбол».

— Когда в последний раз выходили играть в футбол?

— В Москве выхожу периодически, играю раз в неделю.

— Судя по вашей форме, вы могли бы выходить минут на 25 в чемпионате России.

— Не, не, не. Я свое отыграл (смеется).

— Как оцените мероприятие? Поиграли с болельщиками, насколько это было важно?

— Это было важно для людей, которые тренировались и стремились к этой игре, также для людей, которые организовали мероприятие. Я думаю, нужно больше таких проектов. Мы играем для болельщиков, и это тому подтверждение.

— Увидели огонь в глазах этих игроков, когда они вышли на поле против профессионалов?

— Конечно, они играли с желанием, хотели показать себя — это хорошо.

— Не боялись, что будут травмы в такой игре?

— Мы вышли подержать мяч, спокойно поиграть.

— Как вам Вомбергар в этой игре?

— Пока что вы видите. Еще раз скажу: два вратаря у нас забили, а Вомбергар и другие нападающие — нет, — сказал Евсеев.