Евсеев сыграл в составе «Уфы» в матче с любителями, Беленов забил гол

ФК «Уфа» провела товарищеский матч с любительской командой «Реальный футбол» и выиграла со счетом 3:2.

Игра была посвящена финалу телевизионного спортивного реалити-шоу «Реальный футбол», где любители два месяца тренировались под руководством профессиональных тренеров для встречи с «Уфой».

В стартовом составе «Уфы» с первых минут вышел главный тренер команды Вадим Евсеев. В воротах уфимцев отыграл нападающий Вячеслав Кротов, а голкипер Александр Беленов был выдвинутым вперед форвардом.

Несмотря на любительский статус, команда «Реального футбола» оказала серьезное давление и смогла забить два гола, на что профессионалы ответили тремя. Один из мячей на счету Беленова.