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«Синтез» сыграет с командой ЦОП «Москомспорта»

10:52, 11.10.2019
«Синтез» сыграет с командой ЦОП «Москомспорта»
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня, 11 октября, в Москве казанский «Синтез» продолжит выступления в чемпионате России по водному поло среди команд Суперлиги.

Соперником казанцев станет ЦОП «Москомпорта», имеющий в своем активе одно очко после шести сыгранных матчей в сезоне.

Ранее в рамках регулярного первенства чемпионата России «Синтез» дважды обыграл действующего чемпиона страны московское «Динамо». Также на неделе казанцы стартовали в Лиге чемпионов, в упорной борьбе уступив венгерскому «Шольноку».

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