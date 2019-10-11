«Синтез» сыграет с командой ЦОП «Москомспорта»

Сегодня, 11 октября, в Москве казанский «Синтез» продолжит выступления в чемпионате России по водному поло среди команд Суперлиги.

Соперником казанцев станет ЦОП «Москомпорта», имеющий в своем активе одно очко после шести сыгранных матчей в сезоне.

Ранее в рамках регулярного первенства чемпионата России «Синтез» дважды обыграл действующего чемпиона страны московское «Динамо». Также на неделе казанцы стартовали в Лиге чемпионов, в упорной борьбе уступив венгерскому «Шольноку».