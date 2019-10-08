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«Синтез» уступил в первом матче Лиги чемпионов «Шольноку»

22:47, 08.10.2019
«Синтез» уступил в первом матче Лиги чемпионов «Шольноку»
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» неудачно стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов по водному поло среди мужских команд.

Подопечные Ерышова в гостях уступили венгерскому «Шольноку» — 10:13. Решающим стал отрезок между концовкой третьей и началом заключительной четверти, когда хозяева забили пять безответных мячей.

В составе казанцев дублями отметились Николай Лазарев и Сергей Лисунов. Голкипер Антон Антонов отразил 5 из 18 бросков хозяев.

18 октября, в рамках второго тура, «Синтез» встретится в Греции с «Олимпиакосом».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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