В Татарстане задержали подозреваемых, находившихся в федеральном розыске

В Татарстане полицейские задержали трех подозреваемых, находившихся в федеральном розыске.

Так, в Казани на остановке общественного транспорта «Солнышко» были задержаны двое молодых людей 1994 и 1996 годов рождения. Их разыскивали за совершение кражи.

В челнинском поселке ЗЯБ задержали местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В пгт. Актюбинский за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов был задержал 28-летний уроженец Башкирии, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что полицейские Татарстана передали на уничтожение более 40 тыс. литров алкогольной продукции. Она была изъята в рамках уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые занимались производством, хранением, сбытом фальсифицированной спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

