В Татарстане уничтожат 40 тыс. литров поддельного алкоголя, который изготовляли члены ОПГ

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Полицейские Татарстана передали на уничтожение более 40 тыс. литров алкогольной продукции. Она была изъята в рамках уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые занимались производством, хранением, сбытом фальсифицированной спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Так, в 2013 году сотрудникам полиции поступила информация о том, что на территории республики действует преступное сообщество, которое занимается изготовлением и сбытом фальсифицированного алкоголя.

Преступное сообщество, основанное в 2009 году, создано из трех преступных групп. Каждая из них имела свои точки изготовления и реализации своего алкоголя. Для производства преступники закупали тару, спирт, пищевые ароматизаторы, синтетические красители. Для розлива и закупорки у злоумышленников имелся специальный станок.

Готовую продукцию они реализовывали в рюмочных и точках общественного питания в Казани, а также вышли на региональный уровень. Преступное сообщество организовало поставки в Тольятти и Подмосковье. Ежедневный объем изготавливаемой и сбываемой продукции составлял от 150 до 200 ящиков.

Видео задержания опубликовала пресс-служба МВД по Татарстану.



В 2017 году Приволжский суд Казани вынес приговор в отношении 14 членов преступного сообщества. В общей сложности осужденные приговорены к 76 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием сроков в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере почти 1,6 млн рублей.

Кроме того, 31 августа 2018 года был вынесен приговор еще одному фигуранту дела. Приволжский суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время лидер — активный участник ОПС объявлен в международный розыск, передает пресс-служба МВД Татарстана.