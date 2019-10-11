В нижнекамском лагере «Кама» после капремонта появятся коворкинг, тренажеры и уличный амфитеатр

Фото: пресс-служб главы НМР

В Нижнекамске подходит к концу капремонт детского лагеря «Кама». На обновление места детского отдыха было выделено 181 млн рублей.



В настоящее время в лагере завершается подведение теплосетей, идет оформление фасадов корпусов, административного центра.

Так, были обновлены столовая и актовый зал, появился коворкинг и отдельная игровая зона. Также на территории лагеря будут футбольное поле и хоккейная коробка, тренажеры, уличный амфитеатр.

Отмечается, что после реконструкции «Кама» будет открыта круглый год. Летом — принимать профильные смены, а в зимний период работать по принципу базы выходного дня, где можно будет отдохнуть всей семьей.

Кроме того, в планах восстановить пирс на озере Каракуль. Это даст возможности для отдыха на воде. Помимо этого, территории лагеря «Кама» и рядом стоящего «Зангар Куля» могут быть объединены для создания единого большого комплекса для отдыха и оздоровления с возможностью проведения масштабных фестивалей, соревнований и профильных образовательных смен, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в следующем году все татарстанские лагеря планируется подключить к онлайн-сервису продажи путевок.

