В ежегодном конкурсе «Студент года КФУ» появилась номинация за лучший бизнес-проект

Номинация «Лучший студенческий предпринимательский проект» появилась в этом году в ежегодном конкурсе «Студент года КФУ — 2019».

Победителям и лауреатам этой номинации в качестве приза будет предоставлена возможность бесплатного обучения по программе «Фабрика PRO» Фонда поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства», сообщает пресс-служба вуза.

Прием заявок на заочный этап конкурса стартовал вчера и продлится по 11 ноября 2019 года.

Ранее студентам журфака КФУ дал мастер-класс главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.