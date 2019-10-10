Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии (4:0) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

Решающим стал отрезок матча между 57-й и 60-й минутами, когда Артем Дзюба и Магомед Оздоев забили по голу. В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.

Вратарь российской сборной Маринато Гильерме записал в свой актив «сухой» матч, а нападающий Николай Комличенко дебютировал в форме национальной команды.

После этой победы сборная России набрала 18 очков и для выхода в финальную часть Евро-2020 ей хватит ничейного результата в оставшихся трех матчах против команд Кипра, Бельгии и Сан-Марино.