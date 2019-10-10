Нацпарк «Башкирия» получит из федерального бюджета 12,5 млн рублей на развитие экотуризма

Минприроды России выделило нацпарку «Башкирия» более 12,5 млн рублей на развитие экотуризма.

Вместе с ним восемь национальных парков России в 2019 году получат на эти цели более 100 млн рублей. Это нацпарк «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Тункинский» (Бурятия), «Зюраткуль» и «Таганай» (Челябинская область), «Угра» (Калужская область), «Прибайкальский» (Иркутская область) и «Русский Север» (Вологодская область).

Планируемый прирост протяженности туристических троп к 2021 году должен составить более 200 км, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее сообщалось, что нацпарк «Башкирия» планирует купить два квадроцикла за 1,07 млн рублей.