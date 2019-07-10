Нацпарк «Башкирия» планирует купить два квадроцикла за 1,07 млн рублей

ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» собирается купить два квадроцикла. Стоимость каждого составит 533 тысячи рублей, общий объем закупки — 1,07 млн рублей. Об аукционе было объявлено 4 июля, заявки принимались до 11 июля.



Снегоболотоходы PM 800 EPS (или эквиваленты) должны быть с четырехтактными двигателями объемом не менее 800 кубических сантиметров и мощностью не меньше 60 л. с. Работать они будут на «92-м» бензине. Максимальная скорость снегоболотоходов составит 100 км/ч, трансмиссия — механическая с вариатором. Гарантия на транспорт должна быть не меньше трех лет. Их предстоит доставить до поселка Нугуш Мелеузовского района.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Башкирии.