Новости общества

08:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума не стала делать понедельник после Пасхи выходным

19:47, 10.10.2019
Госдума не стала делать понедельник после Пасхи выходным
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума в первом чтении отклонила законопроект об установлении дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника.

Авторами документа являются депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

По словам члена комитета Светланы Бессараб, делать выходным второй религиозный праздник, помимо Рождества, было бы неправильно «с учетом многонационального и многоконфессионального состава» страны, пишет «Парламентская газета».

Напомним, что в этом году в России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров