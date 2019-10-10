Госдума не стала делать понедельник после Пасхи выходным

Государственная дума в первом чтении отклонила законопроект об установлении дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника.

Авторами документа являются депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

По словам члена комитета Светланы Бессараб, делать выходным второй религиозный праздник, помимо Рождества, было бы неправильно «с учетом многонационального и многоконфессионального состава» страны, пишет «Парламентская газета».

Напомним, что в этом году в России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи.