Пользователи жалуются на сбои в работе сервисов «Яндекса»

В четверг днем пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой в работе сервисов компании.

По данным сайта Downdetector, в настоящее время количество жалоб достигло 28. Пользователи отмечают, что у них некорректно работает сайт, почта, «Яндекс.Деньги» и приложение для заказа такси. В частности, там не отображается стоимость поездки.

Пока что в официальных аккаунтах компании нет комментариев по поводу происходящего.