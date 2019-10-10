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Пользователи жалуются на сбои в работе сервисов «Яндекса»

13:13, 10.10.2019
Пользователи жалуются на сбои в работе сервисов «Яндекса»
Фото: pixabay.com

В четверг днем пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой в работе сервисов компании.

По данным сайта Downdetector, в настоящее время количество жалоб достигло 28. Пользователи отмечают, что у них некорректно работает сайт, почта, «Яндекс.Деньги» и приложение для заказа такси. В частности, там не отображается стоимость поездки.

Пока что в официальных аккаунтах компании нет комментариев по поводу происходящего.

ПроисшествияТехнологииТелекоммуникации
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