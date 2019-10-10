Минфин Татарстана пересматривает условия предоставления налоговых льгот для крупного бизнеса

Министерство финансов Татарстана завершило инвентаризацию всех налоговых льгот, действовавших в 2019 году, заявил сегодня министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на брифинге по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета на 2020—2022 годы.

Отвечая на вопрос «Реального времени», он сообщил, что общий объем налоговых льгот из бюджетов всех уровней составил 26,623 млрд рублей. Почти на 17 млрд рублей выданы льготы из федерального бюджета, на 8,129 млрд — из республиканского и на 1,5 млрд — из местных бюджетов. «Это весомые, хорошие льготы», — сказал он.

Между тем условия их предоставления в будущем году изменятся и будут напрямую зависеть от бюджетной эффективности исполнения бизнес-планов компаний, претендующих на пролонгацию льгот.

«Будет не как в прошлые годы, когда предоставляли бизнес-план, а потом льготы давали, а у некоторых, откровенно говоря, было невыполнение. А сейчас такого делать нельзя. Должна быть бюджетная эффективность», — рассказал он.

По его словам, она рассчитывается по специальной формуле, и если ее нет, то компания не получит льгот. Прежде всего речь идет об обнулении налога на имущество, уточнил он.

Напомним, что на заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что льготы — это не преференции компании, а инвестиции государства.