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Ушел из жизни казанский ученый-историк Джаудат Миннуллин

13:04, 10.10.2019
Ушел из жизни казанский ученый-историк Джаудат Миннуллин
Фото: realnoevremya.ru

Накануне вечером из жизни ушел ученый — историк и археограф Джаудат Миннуллин.

Он работал в Казанском университете на кафедре исторического и обществоведческого образования. Кроме этого, ученый занимался общественной деятельностью: был научным редактором серии «Знаменитые личности» издательства «Жыен» и входил в состав ученых советов Национального музея РТ и Национальной библиотеки РТ.

Прощание проходило по адресу улица Хади Такташа, 123А, сегодня в 11.30, сообщил его коллега, кандидат исторических наук, доцент КФУ Аскар Гатин.

Общество Татарстан
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