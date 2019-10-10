Ушел из жизни казанский ученый-историк Джаудат Миннуллин

Накануне вечером из жизни ушел ученый — историк и археограф Джаудат Миннуллин.

Он работал в Казанском университете на кафедре исторического и обществоведческого образования. Кроме этого, ученый занимался общественной деятельностью: был научным редактором серии «Знаменитые личности» издательства «Жыен» и входил в состав ученых советов Национального музея РТ и Национальной библиотеки РТ.

Прощание проходило по адресу улица Хади Такташа, 123А, сегодня в 11.30, сообщил его коллега, кандидат исторических наук, доцент КФУ Аскар Гатин.

