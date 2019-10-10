СМИ: семь тысяч тонн сточных вод могли попасть в реку в Башкирии после аварии

В Башкирии после аварии на предприятии «Полиэф» в реку Казмышлу могло попасть порядка семи тысяч тонн сточных вод.

«При обвале стены аварийного резервуара объемом 20 тысяч кубических метров вытекло восемь тысяч тонн промышленных сточных вод. По предварительным данным, семь тысяч тонн могли попасть в реку Казмышлу», — передает «РИА Новости» слова представителя экстренных служб республики.

Ранее сообщалось, что башкирское предприятие «Полиэф», где произошло обрушение резервуара со сточными водами и разлив загрязненной жидкости, в качестве одной из причин происшествия рассматривает скрытые конструктивные особенности объекта.



Позже представители завода опровергли возможное попадание в реку загрязняющих веществ. Они пояснили, что разлив практически не вышел за пределы завода.