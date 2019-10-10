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Происшествия

В «Полиэфе» опровергли возможность загрязнения реки после аварии со стоками

13:32, 10.10.2019 1
В «Полиэфе» опровергли возможность загрязнения реки после аварии со стоками
Фото: vk.com/radiyhabirov

Представитель завода «Полиэф» в разговоре с «Реальным временем» опроверг возможность попадания каких-либо загрязняющих веществ в реку Казмышлу в результате обрушения резервуара со сточными водами.

Ранее о такой возможности сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Разлив произошел на части инфраструктурной зоны предприятия, лишь незначительно выйдя за его пределы. Информации о поступлении стоков в реку нет. Ведутся постоянные замеры. На данный момент показатели в пределах нормы», — заявили «Реальному времени» представители завода.

Напомним, авария произошла накануне вечером. В качестве одной из причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    без условно "скрытые" дефекты, так же проще преподнести.
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