Новости общества

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Полиэф» назвал возможную причину утечки стоков

08:41, 10.10.2019
«Полиэф» назвал возможную причину утечки стоков
Фото: vk.com

Башкирское предприятие «Полиэф», где произошло обрушение резервуара со сточными водами и розлив загрязненной жидкости, в качестве одной из причин происшествия рассматривает скрытые конструктивные особенности объекта.

«Комиссия предприятия по расследованию причин происшествия предварительно установила, что проверки технического состояния резервуара проводились в надлежащем графике и состояние резервуара нареканий не вызывало. В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования», — передает пресс-служба завода.

В сообщении предприятия отмечается, что в состав сточных вод завода входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на «Полиэфе»: пострадавших нет, на месте утечки работает комиссия, перед руководством и акционерами предприятия будет поставлен вопрос о компенсации.

ОбществоПромышленностьПроисшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров