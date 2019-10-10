«Полиэф» назвал возможную причину утечки стоков

Башкирское предприятие «Полиэф», где произошло обрушение резервуара со сточными водами и розлив загрязненной жидкости, в качестве одной из причин происшествия рассматривает скрытые конструктивные особенности объекта.

«Комиссия предприятия по расследованию причин происшествия предварительно установила, что проверки технического состояния резервуара проводились в надлежащем графике и состояние резервуара нареканий не вызывало. В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования», — передает пресс-служба завода.

В сообщении предприятия отмечается, что в состав сточных вод завода входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на «Полиэфе»: пострадавших нет, на месте утечки работает комиссия, перед руководством и акционерами предприятия будет поставлен вопрос о компенсации.

