В Башкирии нашли 870 «нестандартных» подъездов

Из включенных в план ремонта на этот год 4 тысяч подъездов «нестандартными» оказались 870. На их ремонт дополнительно выделят 206 млн рублей из бюджета республики.

Такие подъезды находятся в старых, сильно изношенных двухэтажных домах со стенами, где штукатурка часто нанесена на деревянную обрешетку, «сталинках» с высокими потолками и городских общежитиях с планировкой коридорного типа.

В настоящее время предельная стоимость ремонта подъезда двухэтажного дома установлена в размере 129 тыс рублей, трехэтажного — 220 тыс. рублей, пятиэтажного — 320 тыс. рублей. Стоимость ремонта подъезда девятиэтажки не должна превышать 731 тыс. рублей, а 16-этажного здания — 1,7 млн рублей.

Как отметили на заседании постоянного комитета Госсобрания — Курултая РБ, предварительно согласованы предложения о повышении предельно стоимости работ в двухэтажных домах и установлении предельной стоимости работ в «нестандартных» подъездах, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что на улице Ульяновых в Уфе при проведении плановых работ по врезке на газопроводе низкого давления сотрудниками газовой службы «Газпром газораспределение» произошло факельное горение газа.

