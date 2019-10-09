В Уфе во время проведения плановых работ газовики устроили «огненное шоу» — видео

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Сегодня на улице Ульяновых в Уфе при проведении плановых работ по врезке на газопроводе низкого давления сотрудниками газовой службы «Газпром газораспределение» произошло факельное горение газа.

Высота пламени составила 3 метра.

На место сразу же выехали сотрудники ПЧ-3 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан».

Плановые работы согласованы и продлятся до 17.30. В настоящее время происходит стравливание газа, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

