Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком хоккейного клуба

Бывший вратарь футбольного клуба «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба «Гилфорд Феникс», выступающего во второй английской национальной лиги.

«Я рад возможности сыграть за «Феникс». Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь поставленных целей в сезоне и сыграть как можно больше матчей.

После 20 лет в профессиональном футболе для меня будет прекрасным опытом сыграть в хоккей, который я любил смотреть в детстве», — сказал Чех.

Первую игру на хоккейной площадке бывший футболист проведет в воскресенье.