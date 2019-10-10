На пожаре в лениногорской пятиэтажке спасли десять человек

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Минувшей ночью в Лениногорске в пятиэтажном доме произошел пожар, из которого спасли десять человек, в том числе двое детей.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачена двухкомнатная квартира на первом этаже. 94-летняя хозяйка смогла выйти на улицу, но на крыльце потеряла сознание и упала. Скорая помощь доставила пожилую женщину в больницу, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Также подразделение встретили соседи погорельцев, которые сообщили, что в квартире никого нет. Пожарным пришлось эвакуировать из задымленного подъезда 10 человек. Троих вывели с помощью масок спасаемых, отмечается, что двое из них — дети.

Огнем уничтожена спальня и зал. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, передает пресс-служба МЧС РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани во время пожара в пятиэтажке спасли трех человек.

