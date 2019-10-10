ЦБ рассказал о будущей системе гарантирования пенсионных резервов

Взносы для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут разниться в зависимости от их рисков (то есть от качества их активов, величины обязательств и финансовой устойчивости). А пенсии граждан будут гарантироваться как на этапе накопления, так и на этапе выплат.

Об этом заявил на заседании рабочей группы по НПФ в Госдуме замдиректора департамента коллективных инвестиций ЦБ Валерий Красинский.

По его словам, один из базовых вариантов для определения взносов — это результаты стресс-тестирования. На этапе накопления будет гарантироваться полный размер номинала взносов с верхней границей в 1,4 млн рублей, а на этапе выплат — назначенная пенсия с верхней границей, например, в размере двух социальных пенсий по старости, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что НПФ дадут определенный период на вступление в систему гарантирования по НПО после прохождения соответствующей проверки ЦБ. Невступление в систему станет основанием для аннулирования лицензии, отметил Красинский.

Ранее сообщалось, что по делу о махинациях с миллиардными пенсионными накоплениями россиян против неустановленных агентов, оказывавших услуги НПФ, возбуждено уголовное дело.