По делу о махинациях с миллиардными пенсионными накоплениями россиян возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после масштабной аферы с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Расследование ведется по статье о покушении на мошенничество в отношении неустановленных пока лиц — агентов, оказывавших услуги НПФ.

Следователи из московского управления СКР подозревают, что в 2017—2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ): «ВТБ Пенсионный фонд», «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Заявления граждан о переводе средств были сфальсифицированы, подписи и печати нотариусов, завизировавших эти документы, — тоже, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее Центробанк России предложил запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых они теряют инвестиционный доход.

Напомним, ранее стало известно, что с 2022 года россияне от 45 лет смогут контролировать, насколько полно и точно Пенсионный фонд собирает необходимые для назначения пенсий данные.