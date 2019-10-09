Башкирская прокуратура добилась увольнения неуволенной за служебный подлог муниципальной служащей

Благовещенская межрайонная прокуратура добилась увольнения муниципальной служащей в связи с утратой доверия.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации Тугайского сельсовета установлено, что работодатель не уволил управляющую делами муниципалитета, решением суда признанную виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Между тем в соответствии с законодательством совершение коррупционного преступления является основанием для увольнения служащего в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Межрайонная прокуратура внесла в адрес главы администрации представление, потребовав уволить осужденную. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Летом в Башкирии после прокурорской проверки пятерых депутатов лишили мандатов.