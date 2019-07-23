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В Башкирии после прокурорской проверки пятерых депутатов лишили мандатов

12:17, 23.07.2019
В Башкирии после прокурорской проверки пятерых депутатов лишили мандатов
Фото: скриншот yandex.ru

В Дюртюлинском районе Башкирии после проведения прокурорской проверки пять депутатов Семилетовского, Асяновского, Исмаиловского, Староянтузовского сельсоветов были лишены полномочий в связи с утратой доверия.

Дюртюлинская межрайонная прокуратура потребовала от Советов Семилетовского, Асяновского, Исмаиловского, Староянтузовского сельсоветов прекратить полномочия местных депутатов из-за того, что они указали недостоверные справки о доходах и расходах за 2018 год.

«Указанные нарушения стали основанием для внесения прокуратурой представлений в адрес Советов сельских поселений с требованием рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутатов», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры Республики Башкортостан.

После прокурорского вмешательства все пять депутатов лишились своих мандатов в связи с утратой доверия.

ОбществоВласть Башкортостан
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