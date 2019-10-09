В Татарстане вынесли приговор мошеннику-ловеласу, укравшему у женщин более 3,4 млн рублей

Суд приговорил 31-летнего мужчину к четырем годам колонии строгого режима за мошенничество и кражу с банковского счета в крупном размере.

Установлено, что подсудимый в 2018 году на сайте знакомств начал общаться с тремя женщинами в возрасте от 28 до 32 лет, сообщив им ложные сведения о себе, месте жительства, материальном и семейном положении, а также то, что находится в колонии. Войдя в доверие, злоумышленник попросил у них деньги в долг якобы для решения вопроса об условно-досрочном освобождении. При этом он пообещал им начать совместную жизнь. В итоге потерпевшие перечислили мошеннику более 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного ущерба.