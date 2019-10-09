В МЧС предупредили жителей Татарстана о тумане

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 0.00 до 09.00 10 октября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана ожидается туман.

Напомним, что на смену аномально теплым дням в начале октября в Татарстан пришло резкое похолодание. Этой ночью, по прогнозам синоптиков, столбик термометра приблизится к нулю, а в отдельных районах опустится до -1 градуса. Холода будут сопровождаться осадками: дождем с мокрым снегом. С учетом низкой ночной температуры нужно быть готовым и к появлению первой гололедицы на дорогах, предупреждают специалисты. Как долго республика пробудет во власти холодного атмосферного фронта, ускорит ли он «день жестянщика» и можно ли надеяться на возвращение тепла, выяснило «Реальное время».