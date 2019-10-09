Глава Euronews рассказал, чем европейцам интересен Татарстан

Сегодня в Казани находится гендиректор главного информационного телеканала Европы Euronews Майкл Питерс. Он рассказал в интервью «Реальному времени», чем европейцам интересен Татарстан.

«Думаю, что для европейской аудитории слово «Татарстан» имеет глубокий смысл: важный регион, имеющий немалое значение для европейцев. И особенно значима столица республики — Казань: город теперь сейчас знают почти все. Конечно, нам очень интересно знать вашу историю, ваши корни — буквально на уровне ДНК. Разумеется, с точки зрения коммуникации для нас это хороший вызов, потому что нам бы хотелось представить европейской аудитории имена, бренды, о которых они слышали, но знают о них не так много», — отметил Питерс.



Отметим, Татарстан взаимодействует с Euronews много лет — с 2006 года. Подробнее — в материале «Реального времени».