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Глава Euronews рассказал, чем европейцам интересен Татарстан

14:15, 09.10.2019 1
Глава Euronews рассказал, чем европейцам интересен Татарстан
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани находится гендиректор главного информационного телеканала Европы Euronews Майкл Питерс. Он рассказал в интервью «Реальному времени», чем европейцам интересен Татарстан.

«Думаю, что для европейской аудитории слово «Татарстан» имеет глубокий смысл: важный регион, имеющий немалое значение для европейцев. И особенно значима столица республики — Казань: город теперь сейчас знают почти все. Конечно, нам очень интересно знать вашу историю, ваши корни — буквально на уровне ДНК. Разумеется, с точки зрения коммуникации для нас это хороший вызов, потому что нам бы хотелось представить европейской аудитории имена, бренды, о которых они слышали, но знают о них не так много», — отметил Питерс.

Отметим, Татарстан взаимодействует с Euronews много лет — с 2006 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

ТехнологииМедиа Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    Ну хорошо, становимся интересными, а это важно для борьбы с ассимиляцией.
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