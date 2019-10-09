Вратарь «Нефтехимика» Голубев вошел в символическую сборную 16-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала символическую сборную лучших игроков 16-го тура.

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев во второй раз подряд стал лучшим голкипером тура. В его активе «сухой» матч в гостях против «Чайки», благодаря чему нижнекамский клуб сумел одержать седьмую победу в сезоне и выйти на пятое место в лиге.

Отметим, что в число лучших попал и бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев, выступающий за московское «Торпедо» в качестве капитана команды.

Сборная 16-го тура ФНЛ: Голубев («Нефтехимик») — Самошников («Торпедо»), Бартасевич («Чертаново»), Савичев («Енисей») — Полярус («Химки»), Рязанцев («Торпедо»), Земсков («Авангард»), Ломакин («Енисей»), Гаджимурадов («СКА Хабаровск») — Руденко («Спартак»), Аллеф («Балтика»).