Башкирия благоустроит набережную в поселке Красный Ключ за 16,8 млн рублей

Башкирия выделит загородному клубу «Голди Кей», расположенному в пос. Красный Ключ Нуримановского района, 16,8 млн рублей на обустройство набережной и «тропы здоровья», которыми смогут пользоваться местные жители и туристы.

Господдержку в части благоустройства набережной реки Уфы и включения в госпрограмму очистку дна местного залива на совещании в правительстве республики попросил учредитель компании Рустем Зайнагутдинов. По его словам, устранение заиления поможет открыть новые сервисы для туристов — катание на лодках и катамаранах.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить компании необходимые средства, передает ИА «Башинформ».

ООО «Голди Кей» открыло туристический бизнес текущим летом, вложив в него 65 млн рублей. Реализация проекта запланирована до 2021 года. Клуб рассчитан на посещение 17 тыс. человек в год.

Ранее Радий Хабиров поручил проработать концепцию благоустройства набережной Уфы в микрорайоне Сипайлово с предпринимателями.