Кубок мира по волейболу. Сборная России проиграла команде Польши
Мужская сборная России по волейболу в рамках проходящего в Японии Кубка мира проиграла команде Польши — 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).
Россияне победили в первом сете, но навязать борьбу в других партиях не смогли. Это поражение стало для сборной России уже третьим на турнире. Ранее российские волейболисты уступили команде Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).
Самым результативным в составе сборной России стал Федор Воронков, набравший 19 очков.
Следующий матч на турнире подопечные Туомаса Саммельвуо проведут 10 октября против сборной Японии.СпортВолейбол
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