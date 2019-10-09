Кубок мира по волейболу. Сборная России проиграла команде Польши

Мужская сборная России по волейболу в рамках проходящего в Японии Кубка мира проиграла команде Польши — 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).

Россияне победили в первом сете, но навязать борьбу в других партиях не смогли. Это поражение стало для сборной России уже третьим на турнире. Ранее российские волейболисты уступили команде Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

Самым результативным в составе сборной России стал Федор Воронков, набравший 19 очков.

Следующий матч на турнире подопечные Туомаса Саммельвуо проведут 10 октября против сборной Японии.