Эксперт рассказал, как российские операторы борются за абонентов с помощью кешбэков

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Review, рассказал о том, как сейчас операторы борются за абонентов. В ход идут различные программы лояльности.

— Операторский рынок является высококонкурентным. Как результат, операторы вынуждены постоянно обновлять тарифные предложения. Это, в свою очередь, создает переход абонентов с одного плана на другой, что затрудняет операторам планирование.

Одним из новых инструментов такой борьбы он назвал тарифы с кешбэком.

— Это инструмент лояльности для постоянных абонентов, одновременно с этим кешбэк дает возможность скрытых скидок в тарифных планах. Такой инструмент делает лояльность абонента составляющей частью тарифа, а быть лояльным становится выгодно. Для оператора улучшается прогнозирование денежных потоков, снижается отток базы.

В качестве примера он привел новую тарифную линейку «Включайся!» от Мегафона с кешбэком до 30%. С октября на тарифах этой линейки оператор позволяет своим абонентам тратить возвращенные средства на оплату звонков, SMS и интернет-трафика, а также внутренние сервисы, вроде онлайн-кинотеатров, магазинов игр и книг.