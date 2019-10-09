В Башкирии молодых специалистов обеспечат лесом для строительства домов

В Башкортостане семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, семьи с ребенком-инвалидом, а также молодые специалисты лесной отрасли в возрасте до 35 лет смогут получать преимущественное право на древесину для строительства дома и иных построек, их ремонта и отопления. Правительство уже внесло закон в парламент.

Норма касается граждан, проживающих в сельской местности и владеющих земельными участками, предназначенными для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, уточнил замминистра лесного хозяйства Венер Вахитов на заседании комитета Госсобрания по аграрным вопросам.

«На строительство жилого дома предусмотрено выделение до 110 кубометров древесины один раз в 25 лет, на ремонт дома — до 25 кубометров в течение 5 лет, на строительство надворных построек — до 50 кубометров в течение 5 лет, на ремонт таких построек — до 15 кубометров в течение 3 лет, на отопление — до 20 кубометров в год», — цитирует замминистра ИА «Башинформ».

Предлагаемая мера позволит оказать существенную поддержку нуждающимся слоям населения.

В настоящее время граждане заготавливают древесину на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления им лесного участка. Размер платы за древесину по договору определяется по ставкам, утвержденным постановлениями правительства России и Башкортостана.

Ранее стало известно, что жители Башкирии пойдут под суд за незаконную вырубку леса на 3,9 млн рублей.