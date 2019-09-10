Жители Башкирии пойдут под суд за вырубку леса на 3,9 млн рублей

36-летний бывший начальник Зилаирского участка и 59-летний бывший мастер леса Петровского участкового лесничества ГАУ РБ «Зилаирский лесхоз» обвиняются в пяти преступлениях (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как установлено следствием, осенью 2017 года начальник Зилаирского участка договорился со своей супругой и еще с четырьмя жителями района о переуступке полагающихся им для нужд индивидуальной жилищной застройки леса. После чего начальник участка обратился к мастеру леса Петровского участкового лесничества с просьбой отвести оговоренный объем леса для вырубки, на что тот согласился и незаконно отвел ему лесные насаждения, в отсутствие законных получателей, без замеров площади делянок и перечета древесины, а также подготовил необходимые документы для отвода.



А чтобы скрыть преступление, начальник участка организовал оформление договоров купли-продажи леса между сельчанами и лесничеством.



— В результате преступных действий обвиняемых незаконно произведена рубка

леса в общем объеме более 515 кубометров различных пород, тем самым лесному фонду России причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 3,9 млн рублей, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.