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Происшествия

Жители Башкирии пойдут под суд за вырубку леса на 3,9 млн рублей

16:08, 10.09.2019 1
Жители Башкирии пойдут под суд за вырубку леса на 3,9 млн рублей
Фото: torange.biz

36-летний бывший начальник Зилаирского участка и 59-летний бывший мастер леса Петровского участкового лесничества ГАУ РБ «Зилаирский лесхоз» обвиняются в пяти преступлениях (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как установлено следствием, осенью 2017 года начальник Зилаирского участка договорился со своей супругой и еще с четырьмя жителями района о переуступке полагающихся им для нужд индивидуальной жилищной застройки леса. После чего начальник участка обратился к мастеру леса Петровского участкового лесничества с просьбой отвести оговоренный объем леса для вырубки, на что тот согласился и незаконно отвел ему лесные насаждения, в отсутствие законных получателей, без замеров площади делянок и перечета древесины, а также подготовил необходимые документы для отвода.

А чтобы скрыть преступление, начальник участка организовал оформление договоров купли-продажи леса между сельчанами и лесничеством.

— В результате преступных действий обвиняемых незаконно произведена рубка
леса в общем объеме более 515 кубометров различных пород, тем самым лесному фонду России причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 3,9 млн рублей, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 сен
    Сколько можно вырубать? Очень хорошо, если накажут. Почему никто не занимается тем, что берег р. Волги подсыпают и строят дома? Ведь это же неправильно.
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