«Союзмультфильм» проводит ребрендинг

Студия «Союзмультфильм» проводит ребрендинг, в ходе которого впервые получит единый логотип, новые слоганы и шрифты.

В результате компания надеется увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом, а также создания дочерних брендов. Например, детский развлекательный и познавательный центр «Союзмультклуб» уже работает в самой киностудии, а в перспективе будет развиваться по франшизе в Москве и других городах.

Партнером в проекте было агентство ONY, известное ребрендингом Новой Третьяковки. Затраты на ребрендинг «Союзмультфильм» не раскрывает, пишет «Коммерсантъ».

Среди новых слоганов компании: «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе».

У существующего с 1936 года «Союзмультфильма» фактически никогда не было единого логотипа — название студии рисовали по-разному практически в каждом проекте, рассказала изданию председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Новый бренд строился с ориентиром на две аудитории — детей (основное ядро — до 12 лет) и родителей (30—40 лет), которые смотрели мультфильмы в детстве.

Ранее был проанонсирован выход новой серии «Простоквашино», в которой у почтальона Печкина появится возлюбленная.