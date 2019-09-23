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Завтра выйдет серия «Простоквашино», в которой у почтальона Печкина появится возлюбленная

22:57, 23.09.2019
Завтра выйдет серия «Простоквашино», в которой у почтальона Печкина появится возлюбленная
Фото: Союзмульфильм

Премьера новой серии мультфильма «Простоквашино» намечена на 24 сентября, говорится на ютуб-канале «Союзмультфильма». В этой серии у известного всем героя мультсериала почтальона Печкина появится возлюбленная, Маргарита Егоровна.

О появлении этого персонажа «Союзмульфильм» сообщил еще летом. Маргарита Егоровна выступит в мультсериале в качестве няни сестры дяди Федора Веры Павловны.

«Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер» — описывала персонажа народная артистка России Татьяна Васильева, которая озвучивала Маргариту Егоровну.

ОбществоКультура
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